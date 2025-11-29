Straffseger för Philadelphia borta mot NY Islanders

Philadelphia vann med 4–3 efter straffar

Philadelphias fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andra raka segern för Philadelphia

Philadelphia vann en riktigt jämn match mot NY Islanders i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 0–0, 1–0).

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna.

NY Islanders–Philadelphia – mål för mål

Tyson Foerster gav Philadelphia ledningen efter 8.30.

Laget gjorde 0–2 efter 8.52 när Sean Couturier fick träff.

Philadelphia ökade ledningen till 0–3 genom Trevor Zegras efter 1.55 i andra perioden.

NY Islanders reducerade och kvitterade till 3–3.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Philadelphia tog ledningen efter 5.00.

Det här var NY Islanders femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Philadelphias sjunde uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Philadelphia Flyers med 4–3 efter straffar.

I nästa match, söndag 30 november möter NY Islanders Washington hemma i UBS Arena 19.00 medan Philadelphia spelar borta mot New Jersey 01.00.

NY Islanders–Philadelphia 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (8.30) Tyson Foerster, 0–2 (8.52) Sean Couturier.

Andra perioden: 0–3 (21.55) Trevor Zegras (Emil Andrae), 1–3 (25.42) Emil Heineman (Jonathan Drouin, Kyle Palmieri), 2–3 (28.11) Matthew Schaefer (Anthony Duclair, Ryan Pulock), 3–3 (39.13) Anders Lee (Maxim Sjabanov, Matthew Schaefer).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

Philadelphia: 4-0-1

Nästa match:

NY Islanders: Washington Capitals, hemma, 30 november

Philadelphia: New Jersey Devils, borta, 30 november