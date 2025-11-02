Straffseger för Olofström borta mot Vita Hästen

Olofström vann med 3–2 efter straffar

Emil Olander avgjorde för Olofström

Vita Hästen nu tredje, Olofström på andra plats

Olofström vann en riktigt jämn match mot Vita Hästen i U18 regional syd fortsättning herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Olofström var starkare och vann med 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 0–0, 1–0). Emil Olander blev hjälte i straffläggningen.

Vita Hästen–Olofström – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Ville Emvall gav Vita Hästen ledningen efter 9.23 i tredje perioden på pass av Karl Emvall och Eliam Heine-Hällborn.

11.02 in i tredje perioden slog Milliam Dahlgren till framspelad av Ville Emvall och Eliam Heine-Hällborn och ökade ledningen.

14.03 in i perioden nätade Olofströms Charlie Holmkvist Karlsson på pass av Vincent Lundberg och Liam Nordström och reducerade.

Efter 16.22 slog Vincent Lundberg till framspelad av Oscar Stråhle och Harry Peter och kvitterade för Olofström.

I straffläggningen var det Olofström som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Emil Olander för.

För Vita Hästen gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Olofström är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Olofströms IK med 5–4.

Nästa motstånd för Vita Hästen är Troja-Ljungby U18. Lagen möts söndag 9 november 16.00 i Stallet Norrköping. Olofström tar sig an Tingsryd hemma torsdag 13 november 19.30.

Vita Hästen–Olofström 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–0, 0–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Himmelstalundshallen

Tredje perioden: 1–0 (49.23) Ville Emvall (Karl Emvall, Eliam Heine-Hällborn), 2–0 (51.02) Milliam Dahlgren (Ville Emvall, Eliam Heine-Hällborn), 2–1 (54.03) Charlie Holmkvist Karlsson (Vincent Lundberg, Liam Nordström), 2–2 (56.22) Vincent Lundberg (Oscar Stråhle, Harry Peter).

Straffar: 2–3 (65.00) Emil Olander.

Nästa match:

Vita Hästen: IF Troja-Ljungby, hemma, 9 november

Olofström: Tingsryds AIF, hemma, 13 november