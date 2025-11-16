Straffseger för New Jersey borta mot Washington

New Jersey vann med 3–2 efter straffar

New Jerseys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andra raka segern för New Jersey

New Jersey vann en riktigt jämn match mot Washington i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 0–0, 1–0).

Segern var New Jerseys fjärde på de senaste fem matcherna.

Tampa Bay nästa för New Jersey

New Jersey gjorde 0–1 efter fem minuters spel.

Efter 17.46 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Luke Hughes hittade rätt.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Redan efter två minuter i tredje perioden reducerade Washington till 1–2 genom Connor McMichael assisterad av Alex Ovetjkin.

8.50 in i tredje perioden nätade Washingtons Alex Ovetjkin på pass av Connor McMichael och Dylan Strome och kvitterade. New Jersey tog ledningen efter 5.00.

Det här var Washingtons femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även New Jerseys sjätte uddamålsseger.

Washington tar sig an Los Angeles i nästa match hemma tisdag 18 november 01.00. New Jersey möter Tampa Bay borta onsdag 19 november 01.00.

Washington–New Jersey 2–3 (0–2, 0–0, 2–0, 0–0, 0–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (5.07) Arsenij Gritsjuk (Luke Hughes, Paul Cotter), 0–2 (17.46) Luke Hughes.

Tredje perioden: (Alex Ovetjkin), 2–2 (48.50) Alex Ovetjkin (Connor McMichael, Dylan Strome).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 1-1-3

New Jersey: 4-1-0

Nästa match:

Washington: Los Angeles Kings, hemma, 18 november

New Jersey: Tampa Bay Lightning, borta, 19 november