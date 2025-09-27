Straffseger för Mjölby borta mot Nässjö

Mjölby vann med 5–4 efter straffar

Max Cedbro avgjorde för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Mjölby vann en riktigt jämn match mot Nässjö i U20 division 1 C syd herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Mjölby var starkare och vann med 5–4 (1–3, 1–1, 2–0, 0–0, 1–0). Max Cedbro blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Mjölbys tränare Carl Ilonurmi om matchen:

– Efter en första halva där vi inte riktigt kom upp i nivå lyckades vi samla oss, höja tempot och ta över initiativet. Sista minuterna skapar vi flera chanser och är nära att avgöra, men matchen gick till straffar. Där kliver Max Cedbro fram med ett kyligt avslut samtidigt som Epparn visar styrka och räddar avgörandet. Det är kanske inte vår mest välförtjänta seger spelmässigt, men den typen av vinster är oerhört viktiga för att bygga moral och självförtroende framåt.

Nässjö–Mjölby – mål för mål

Nässjö tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.10 genom Jesper Holmström, och gick upp till 2–0. Mjölby kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Nässjö dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Nässjö ökade ledningen till 4–1 genom Oscar Eriksson efter 9.43 i andra perioden.

Mjölby reducerade dock till 4–2 genom Isak Axelsson efter 10.12 av perioden. Mjölby reducerade och kvitterade till 4–4 genom Noel Eriksson och Miliam Sjöö-Laisio i början av tredje perioden i tredje perioden. I straffläggningen var det Mjölby som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Max Cedbro för.

Leo Andersson gjorde ett mål för Mjölby och spelade fram till två mål.

För tabellens utseende betyder det här att Nässjö ligger på femte plats medan Mjölby har fjärdeplatsen.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i ProTrain Arena.

Fredag 3 oktober 19.40 spelar Nässjö borta mot Dalen. Mjölby möter Vita Hästen J20 hemma i ProTrain Arena lördag 4 oktober 15.45.

Nässjö–Mjölby 4–5 (3–1, 1–1, 0–2, 0–0, 0–1)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (1.10) Jesper Holmström, 2–0 (1.41) Kalle Westerström (Casper Lönn, Viggo Svärd Sandelius), 2–1 (16.49) Leo Andersson (Olle Appelqvist, Miliam Sjöö-Laisio), 3–1 (18.02) Jesper Holmström (Sigge Eriksson, Adam Hassan Johansson).

Andra perioden: 4–1 (29.43) Oscar Eriksson, 4–2 (30.12) Isak Axelsson (Theo Ronell, Fred Karlmark).

Tredje perioden: 4–3 (43.40) Noel Eriksson (Leo Andersson), 4–4 (49.18) Miliam Sjöö-Laisio (Leo Andersson).

Straffar: 4–5 (65.00) Max Cedbro.

Nästa match:

Nässjö: HC Dalen, borta, 3 oktober

Mjölby: HC Vita Hästen, hemma, 4 oktober