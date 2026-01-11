Straffseger för Los Angeles borta mot Edmonton

Los Angeles vann med 4–3 efter straffar

Adrian Kempe matchvinnare för Los Angeles

Chicago nästa motstånd för Edmonton

Los Angeles vann en riktigt jämn match mot Edmonton i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Adrian Kempe för.

Los Angeles hade förlorat de senaste fyra mötena mot Edmonton inför dagens möte.

Edmonton–Los Angeles – mål för mål

Leon Draisaitl gjorde 1–0 till Edmonton efter nio minuter framspelad av Kasperi Kapanen. Efter 17.50 kvitterade Los Angeles när Corey Perry fick träff assisterad av Brandt Clarke och Andrej Kuzmenko.

Redan efter 1.07 i andra perioden tog Edmonton ledningen återigen genom Leon Draisaitl efter pass från Evan Bouchard. Andre Lee kvitterade för Los Angeles efter 3.42 in i andra perioden efter förarbete av Quinton Byfield och Taylor Ward.

6.21 in i tredje perioden satte Alex Laferriere pucken på pass av Brandt Clarke och Adrian Kempe och gav laget ledningen. 9.20 in i perioden fick Connor McDavid utdelning framspelad av Ryan Nugent-Hopkins och Evan Bouchard och kvitterade.

Los Angeles Adrian Kempe blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

I nästa match, tisdag 13 januari möter Edmonton Chicago borta i United Center 02.30 medan Los Angeles spelar hemma mot Dallas 04.00.

Edmonton–Los Angeles 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (9.12) Leon Draisaitl (Kasperi Kapanen), 1–1 (17.50) Corey Perry (Brandt Clarke, Andrej Kuzmenko).

Andra perioden: 2–1 (21.07) Leon Draisaitl (Evan Bouchard), 2–2 (23.42) Andre Lee (Quinton Byfield, Taylor Ward).

Tredje perioden: 2–3 (46.21) Alex Laferriere (Brandt Clarke, Adrian Kempe), 3–3 (49.20) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Evan Bouchard).

Straffar: 3–4 (65.00) Adrian Kempe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-1-2

Los Angeles: 3-1-1

Nästa match:

Edmonton: Chicago Blackhawks, borta, 13 januari 02.30

Los Angeles: Dallas Stars, hemma, 13 januari 04.00