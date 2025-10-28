Straffseger för Lejonet borta mot Lund

Lejonet segrade – 2–1 efter straffar

Lejonets fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viggo Magnusson matchvinnare för Lejonet

Lejonet vann en riktigt jämn match mot Lund i U20 division 1 E syd herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Lejonet var starkare och vann med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Viggo Magnusson blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Lejonets fjärde på de senaste fem matcherna.

KRIF Hockey J20 nästa för Lejonet

De två första perioderna blev mållösa.

Efter 12.52 i tredje perioden gjorde Lejonet 0–1 genom Liam Wetterlöv.

Lund kvitterade till 1–1 genom Jonathan Handin med 2 sekunder kvar av perioden. Lejonet vann straffläggningen efter att Viggo Magnusson satt den avgörande straffen.

Det här var Lejonets andra uddamålsseger.

Lunds nya tabellposition är sjätte plats medan Lejonet är på tredje plats. Så sent som den 6 oktober låg Lund på andra plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann IF Lejonet med 4–1.

Lund tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i nästa match hemma lördag 1 november 14.00. Lejonet möter KRIF Hockey J20 hemma fredag 31 oktober 19.00.

Lund–Lejonet 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Tredje perioden: 0–1 (52.52) Liam Wetterlöv (Felix Ahlberg Hansson, Elias Lundgren), 1–1 (59.58) Jonathan Handin (Filip Thored, Alvin Grant).

Straffar: 1–2 (65.00) Viggo Magnusson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 2-1-2

Lejonet: 4-0-1

Nästa match:

Lund: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 1 november

Lejonet: KRIF Hockey, hemma, 31 oktober