Straffseger för Hanviken borta mot Mariestad

Hanviken-seger med 5–4 efter straffar

Hanvikens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Falk avgjorde för Hanviken

Hanviken vann en riktigt jämn match mot Mariestad i hockeyettan södra. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 5–4 (2–0, 0–2, 2–2, 0–0, 1–0). Adam Falk blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Hanvikens fjärde på de senaste fem matcherna.

Västervik nästa för Hanviken

Henrik Hallberg gav gästerna Hanviken ledningen efter 5.02 efter förarbete av Sebastian Frantz. Laget gjorde också 0–2 efter 8.55 när Jacob Samuelsson hittade rätt efter pass från Alex Ek och Pelle Carlsson.

Efter 16.16 i andra perioden slog Wiggo Weinö till framspelad av Robin Höglund och Liam Svensson och reducerade åt Mariestad. Robin Höglund gjorde dessutom 2–2 efter 17.22 på pass av Karl Umegård och André Astley Rydberg.

Mariestad tog ledningen med 3–2 genom Anton Blomberg efter 6.38 i tredje perioden.

Erik Palm och Tim Kämpeberg såg till att Hanviken vände till ledning med 3–4.

Mariestad kvitterade till 4–4 genom Anton Blomberg med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.09 kvar att spela.

I straffläggningen var det Hanviken som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Adam Falk för.

Mariestads Karl Umegård hade tre assists.

Med fyra omgångar kvar är Mariestad på femte plats i tabellen medan Hanviken är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Mariestad med 3–1.

I nästa omgång har Mariestad Mörrum borta i Jössarinken, lördag 21 februari 16.00. Hanviken spelar hemma mot Västervik fredag 20 februari 19.00.

Mariestad–Hanviken 4–5 (0–2, 2–0, 2–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (5.02) Henrik Hallberg (Sebastian Frantz), 0–2 (8.55) Jacob Samuelsson (Alex Ek, Pelle Carlsson).

Andra perioden: 1–2 (36.16) Wiggo Weinö (Robin Höglund, Liam Svensson), 2–2 (37.22) Robin Höglund (Karl Umegård, André Astley Rydberg).

Tredje perioden: 3–2 (46.38) Anton Blomberg (Karl Umegård, Max Wennlund), 3–3 (50.45) Tim Kämpeberg (Ludvig Almgren, Sebastian Frantz), 3–4 (52.29) Erik Palm (Alex Ek, Jacob Samuelsson), 4–4 (58.51) Anton Blomberg (Karl Umegård, Samuel Eklund).

Straffar: 4–5 (65.00) Adam Falk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 3-1-1

Hanviken: 4-0-1

Nästa match:

Mariestad: Mörrum GoIS IK, borta, 21 februari 16.00

Hanviken: Västerviks IK, hemma, 20 februari 19.00