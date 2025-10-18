Straffseger för Frölunda hemma mot Rögle

Frölunda vann med 4–3 efter straffar

Frölundas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Bosse Meijer gjorde två mål för Frölunda

Frölunda vann en riktigt jämn match mot Rögle i U20 nationell södra. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Bosse Meijer blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Frölundas sjunde på de senaste nio matcherna.

Rögle tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Dejbjerg Larsen.

Bosse Meijer och Linus Rörth låg sen bakom vändningen till 2–1 för Frölunda. Frölunda gjorde 3–1 genom Liam Elofsson efter 19.20 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Rögle reducerade dock till 3–2 genom Marwin Jarbsjö efter 19.49 av perioden. Johannes Neumann kvitterade för laget tidigt i tredje perioden assisterad av Nils Bartholdsson och Oliver Dejbjerg Larsen. Frölundas Bosse Meijer blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Frölundas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rögles fjärde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Frölunda med 3–2 efter straffar.

Frölunda tar sig an Malmö i nästa match hemma söndag 19 oktober 16.00. Rögle möter Linköping borta lördag 25 oktober 15.30.

Frölunda–Rögle 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (3.52) Oliver Dejbjerg Larsen (Love Gath), 1–1 (12.25) Bosse Meijer (Hjalmar Cilthe), 2–1 (16.34) Linus Rörth (Max Westergård, Adam Nömme).

Andra perioden: 3–1 (39.20) Liam Elofsson (Max Westergård), 3–2 (39.49) Marwin Jarbsjö (Melker Sigurd, Love Gath).

Tredje perioden: 3–3 (40.28) Johannes Neumann (Nils Bartholdsson, Oliver Dejbjerg Larsen).

Straffar: 4–3 (65.00) Bosse Meijer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-0-2

Rögle: 2-2-1

Nästa match:

Frölunda: IF Malmö Redhawks, hemma, 19 oktober

Rögle: Linköping HC, borta, 25 oktober