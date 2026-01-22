Straffseger för Färjestad hemma mot Luleå

Seger för Färjestad med 3–2 efter straffar

Andra raka segern för Färjestad

Seger nummer 13 för Färjestad

Färjestad vann en riktigt jämn match mot Luleå i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Färjestad var starkare och vann med 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0).

Timrå IK nästa för Färjestad

Målskyttarna bakom segern var Christoffer Jansson och Marian Studenic. Frederic Allard och David Tomasek gjorde målen för Luleå.

Färjestad har två segrar och tre förluster och 17–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har fyra vinster och en förlust och 13–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på sjunde plats i tabellen. Luleå är på sjätte plats. Ett fint lyft för Luleå som låg på tolfte plats så sent som den 27 december.

Lördag 24 januari möter Färjestad Timrå IK borta 15.15 och Luleå möter LHC borta 18.00.