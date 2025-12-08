Straffseger för Dallas hemma mot Pittsburgh

Dallas vann med 3–2 efter straffar

Dallas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Tredje raka segern för Dallas

Dallas vann en riktigt jämn match mot Pittsburgh i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0).

Segern var Dallas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Winnipeg nästa för Dallas

Connor Dewar gjorde 1–0 till Pittsburgh efter 18.07 på passning från Blake Lizotte och Noel Acciari.

Redan efter 1.26 i andra perioden kvitterade Dallas genom Jamie Benn efter förarbete från Roope Hintz och Jason Robertson.

Efter 5.53 i andra perioden slog Thomas Novak till på pass av Kris Letang och Sidney Crosby och gav Pittsburgh ledningen.

Miro Heiskanen stod för målet när Dallas kvitterade till 2–2 med 1.53 kvar att spela framspelad av Wyatt Johnston och Mikko Rantanen.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Dallas tolfte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Pittsburghs nionde uddamålsförlust.

Det här betyder att Pittsburgh ligger på femte plats i Metropolitan division och Dallas är på andra plats i Central division.

Den 28 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i PPG Paints Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 10 december. Då möter Dallas Winnipeg i Bell MTS Place 02.00. Pittsburgh tar sig an Anaheim Ducks hemma 01.00.

Dallas–Pittsburgh 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (18.07) Connor Dewar (Blake Lizotte, Noel Acciari).

Andra perioden: 1–1 (21.26) Jamie Benn (Roope Hintz, Jason Robertson), 1–2 (25.53) Thomas Novak (Kris Letang, Sidney Crosby).

Tredje perioden: 2–2 (58.07) Miro Heiskanen (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Dallas: Winnipeg Jets, borta, 10 december

Pittsburgh: Anaheim Ducks, hemma, 10 december