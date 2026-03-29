Straffseger för Buffalo hemma mot Seattle

Buffalo-seger med 3–2 efter straffar

Tage Thompson avgjorde för Buffalo

Buffalo gjorde tre raka mål

Buffalo tog emot Seattle hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Tage Thompson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I en tidigare match samma dag förlorade Buffalo på hemmaplan mot Detroit med 2–5.

Buffalo–Seattle – mål för mål

Seattle tog ledningen efter 12.42 genom Chandler Stephenson assisterad av Kaapo Kakko och Bobby Mcmann.

Efter 13.18 i andra perioden nätade Bobby Mcmann på pass av Kaapo Kakko och Chandler Stephenson och gjorde 0–2. Buffalos Rasmus Dahlin gjorde 1–2 efter 15.55 framspelad av Tage Thompson och Jack Quinn.

11.39 in i tredje perioden satte Peyton Krebs pucken framspelad av Zach Benson och kvitterade.

Buffalos Tage Thompson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagens första möte för säsongen vann Buffalo med 3–1.

Onsdag 1 april spelar Buffalo hemma mot NY Islanders 01.00 och Seattle mot Edmonton borta 03.00 i Rogers Place.

Buffalo–Seattle 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (12.42) Chandler Stephenson (Kaapo Kakko, Bobby Mcmann).

Andra perioden: 0–2 (33.18) Bobby Mcmann (Kaapo Kakko, Chandler Stephenson), 1–2 (35.55) Rasmus Dahlin (Tage Thompson, Jack Quinn).

Tredje perioden: 2–2 (51.39) Peyton Krebs (Zach Benson).

Straffar: 3–2 (65.00) Tage Thompson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-2-1

Seattle: 1-2-2

Nästa match:

Buffalo: New York Islanders, hemma, 1 april 01.00

Seattle: Edmonton Oilers, borta, 1 april 03.00