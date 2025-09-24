Straffseger för Brooklyn Tigers UHF J18 borta mot Haparanda

Akseli Keskimaunu nätade för Haparanda

Brooklyn Tigers HF J18 nästa motstånd för Haparanda

Brooklyn Tigers UHF J18 vann med 2–1 efter straffar

Brooklyn Tigers UHF J18 vann en riktigt jämn match mot Haparanda i U18 division 1 norra A herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0). Elliot Rannestam blev hjälte i straffläggningen.

Lycksele nästa för Brooklyn Tigers UHF J18

Haparanda tog ledningen efter 14 minuters spel, genom Akseli Keskimaunu assisterad av Emil Ahola och Kasper Hautajärvi.

Andra perioden blev mållös. Brooklyn Tigers UHF J18 kvitterade till 1–1 med 48 sekunder kvar att spela genom Kevin Latvala framspelad av Lowe Englund och David Blanck. I straffläggningen var det Brooklyn Tigers UHF J18 som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Elliot Rannestam för.

Det här betyder att Haparanda nu ligger på första plats i tabellen och Brooklyn Tigers UHF J18 är på sjätte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 november i Lulebohallen.

Nästa motstånd för Brooklyn Tigers UHF J18 är Lycksele. Lagen möts lördag 27 september 15.00 i Lulebohallen.

Haparanda–Brooklyn Tigers UHF J18 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (14.03) Akseli Keskimaunu (Emil Ahola, Kasper Hautajärvi).

Tredje perioden: 1–1 (59.12) Kevin Latvala (Lowe Englund, David Blanck).

Straffar: 1–2 (65.00) Elliot Rannestam.

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF J18: Lycksele SK, hemma, 27 september