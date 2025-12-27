Straffseger för Borlänge hemma mot Falu IF

Seger för Borlänge med 4–3 efter straffar

Borlänges Viktor Johansson tvåmålsskytt

Calle Karlsson matchvinnare för Borlänge

Borlänge vann en riktigt jämn match mot Falu IF i hockeyettan norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 0–0, 1–0). Calle Karlsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– En skön seger där vi i slutändan vinner välförtjänt, tyckte Borlänges tränare Liam Wallström.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson kommenterade matchen:

– Tuff och jämn match med bra inramning som svängde lite i alla tre perioder. Det är små marginaler som avgör och mycket känslor. Men ändå är det bra spel från båda lagen. Hade kunnat slutat hur som helst.

Viktor Johansson tvåmålsskytt för Borlänge

Viktor Johansson gav Borlänge ledningen efter sju minuters spel efter förarbete av Hampus Malm och Marcus Runnkvist.

Efter 14.55 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 på nytt genom Viktor Johansson efter förarbete från Joel Myrberg Andersson och Gustav Lindström.

Falu IF gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3. Falu IF:s mål gjordes av Viggo Aspling, Mattias Thorén och Benjamin Dahlén.

8.34 in i tredje perioden satte Melker Bertals pucken på pass av Eric Hultgren och Gustav Lindström och kvitterade.

I straffläggningen var det Borlänge som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Calle Karlsson för.

Borlänge har två segrar och tre förluster och 20–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falu IF har fem förluster och 9–22 i målskillnad.

Falu IF:s nya tabellposition är 17:e plats medan Borlänge är på femte plats. Falu IF har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 27 november låg laget på 13:e plats.

Lagen möts igen i Lugnets Ishall, måndag 29 december 19.00.

Borlänge–Falu IF 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (7.28) Viktor Johansson (Hampus Malm, Marcus Runnkvist), 2–0 (14.55) Viktor Johansson (Joel Myrberg Andersson, Gustav Lindström).

Andra perioden: 2–1 (24.38) Mattias Thorén (Viggo Aspling), 2–2 (38.07) Viggo Aspling (Ludwig Sundström, Filip Hedberg), 2–3 (39.23) Benjamin Dahlén (Pontus Falk, Filip Hedberg).

Tredje perioden: 3–3 (48.34) Melker Bertals (Eric Hultgren, Gustav Lindström).

Straffar: 4–3 (65.00) Calle Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-0-3

Falu IF: 0-2-3

Nästa match:

Borlänge: Falu IF, borta, 29 december 19.00

Falu IF: Borlänge HF, hemma, 29 december 19.00