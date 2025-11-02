Straffar avgjorde – Vimmerby vann mot Troja-Ljungby

Vimmerby-seger med 3–2 efter straffar

Jakob Karlsson gjorde två mål för Vimmerby

Andra raka nederlaget för Troja-Ljungby

Troja-Ljungby spelade mot Vimmerby hemma i en riktigt jämn match i hockeyallsvenskan. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Vimmerby avgöra till 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0). Jakob Karlsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Jakob Karlsson tvåmålsskytt för Vimmerby

Troja-Ljungby tog ledningen efter 10.05 genom Isak Salqvist assisterad av Filip Lennström och Adam Arvedson. Efter 17.17 i andra perioden nätade Isak Salqvist återigen framspelad av Allan Mcshane och gjorde 2–0. Vimmerby reducerade och kvitterade till 2–2 genom Emil Ekholm och Jakob Karlsson med 38 sekunder kvar att spela. I straffläggningen var det Vimmerby som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Jakob Karlsson för.

Det här var Troja-Ljungbys sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vimmerbys andra uddamålsseger.

I nästa omgång har Troja-Ljungby Modo Hockey borta i Hägglunds Arena, torsdag 6 november 19.00. Vimmerby spelar borta mot Björklöven onsdag 12 november 19.00.

Troja-Ljungby–Vimmerby 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (10.05) Isak Salqvist (Filip Lennström, Adam Arvedson).

Andra perioden: 2–0 (37.17) Isak Salqvist (Allan Mcshane).

Tredje perioden: 2–1 (52.04) Emil Ekholm (Alfred Hjälm, Johan Mörnsjö), 2–2 (59.22) Jakob Karlsson (Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson).

Straffar: 2–3 (65.00) Jakob Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 2-1-2

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: Modo Hockey, borta, 6 november

Vimmerby: IF Björklöven, borta, 12 november