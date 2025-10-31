Straffar avgjorde – Vancouver vann mot St Louis

Vancouver vann med 4–3 efter straffar

Kiefer Sherwood tremålsskytt för Vancouver

Sjätte raka nederlaget för St Louis

St Louis spelade mot Vancouver hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Vancouver avgöra till 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0).

Resultatet innebär att St Louis nu har sex förluster i rad.

St Louis–Vancouver – mål för mål

Första perioden var jämn. St Louis inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Dylan Holloway efter 3.23, men Vancouver kvitterade genom Kiefer Sherwood efter 13.08. St Louis gjorde 2–1 genom Jimmy Snuggerud efter 58 sekunder i andra perioden.

Vancouver kvitterade till 2–2 genom Kiefer Sherwood efter 10.42 av perioden. Efter 7.04 i tredje perioden gjorde Vancouver 2–3 genom Kiefer Sherwood som gjorde sitt tredje mål.

St Louis kvitterade till 3–3 genom Pius Suter efter 10.42 av perioden. Vancouver tog ledningen efter 5.00.

Kiefer Sherwood gjorde tre mål för Vancouver.

St Louis har fem förluster och 16–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad. Det här var St Louis andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vancouvers fjärde uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann St Louis Blues med 5–2.

Vancouver tar sig an Minnesota borta samma tid.

St Louis–Vancouver 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (3.23) Dylan Holloway, 1–1 (13.08) Kiefer Sherwood (Evander Kane).

Andra perioden: 2–1 (20.58) Jimmy Snuggerud (Cam Fowler, Jordan Binnington), 2–2 (30.42) Kiefer Sherwood (Drew O’Connor, Marcus Pettersson).

Tredje perioden: 2–3 (47.04) Kiefer Sherwood, 3–3 (50.42) Pius Suter (Cam Fowler, Oskar Sundqvist).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 0-1-4

Vancouver: 2-0-3

Nästa match:

St Louis: Columbus Blue Jackets, borta, 2 november

Vancouver: Minnesota Wild, borta, 2 november