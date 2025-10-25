Straffar avgjorde – Tyresö Hanviken J20 vann mot Nacka

Tyresö Hanviken J20 vann med 3–2 efter straffar

Tim Rillver matchvinnare för Tyresö Hanviken J20

Sollentuna nästa motståndare för Nacka

Nacka spelade mot Tyresö Hanviken J20 hemma i en riktigt jämn match i U20 region öst herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Tim Rillver för.

Nacka–Tyresö Hanviken J20 – mål för mål

Nacka tog ledningen efter 13 minuters spel genom Otto Gregersen på pass av Storm Aho-Schjölin. Tyresö Hanviken J20 kvitterade till 1–1 genom Liam Enersen Tysk i början av andra perioden i andra perioden.

Nacka tog ledningen på nytt genom Elias Nevala Sallo efter 15.26. 9.12 in i tredje perioden slog Leonard Magnusson till framspelad av Arvid Blom och Albin Carlsson och kvitterade. Tyresö Hanviken J20:s Tim Rillver satte den avgörande straffen för gästerna.

Nacka har en vinst och fyra förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyresö Hanviken J20 har tre vinster och två förluster och 23–14 i målskillnad. Det här var Nackas fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

När lagen möttes senast vann Nacka HK med 5–4 efter straffläggning.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 27 oktober. Då möter Nacka Sollentuna 19.30. Tyresö Hanviken J20 tar sig an IK Göta hemma 19.40.

Nacka–Tyresö Hanviken J20 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (13.59) Otto Gregersen (Storm Aho-Schjölin).

Andra perioden: 1–1 (22.59) Liam Enersen Tysk (Edvin Hurtig, Liam Schenk), 2–1 (35.26) Elias Nevala Sallo (Emil Eneqvist, Erik Ekmark).

Tredje perioden: 2–2 (49.12) Leonard Magnusson (Arvid Blom, Albin Carlsson).

Straffar: 2–3 (65.00) Tim Rillver.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 1-2-2

Tyresö Hanviken J20: 3-2-0

Nästa match:

Nacka: Sollentuna HC, borta, 27 oktober

Tyresö Hanviken J20: IK Göta, hemma, 27 oktober