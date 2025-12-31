Straffar avgjorde – San Jose vann mot Minnesota
- San Jose-seger med 4–3 efter straffar
- Tredje raka segern för San Jose
- Seger nummer 20 för San Jose
San Jose spelade mot Minnesota hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3.
Tampa Bay nästa för San Jose
Resultatet innebär att San Jose ligger kvar på fjärde plats i Pacific division och Minnesota på tredje plats i Central division.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har San Jose Sharks vunnit.
I nästa match, lördag 3 januari möter San Jose Tampa Bay hemma i SAP Center at San Jose 22.00 medan Minnesota spelar borta mot Anaheim Ducks 04.30.
