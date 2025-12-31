Straffar avgjorde – San Jose vann mot Minnesota

San Jose-seger med 4–3 efter straffar

Tredje raka segern för San Jose

Seger nummer 20 för San Jose

San Jose spelade mot Minnesota hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3.

Tampa Bay nästa för San Jose

Resultatet innebär att San Jose ligger kvar på fjärde plats i Pacific division och Minnesota på tredje plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har San Jose Sharks vunnit.

I nästa match, lördag 3 januari möter San Jose Tampa Bay hemma i SAP Center at San Jose 22.00 medan Minnesota spelar borta mot Anaheim Ducks 04.30.