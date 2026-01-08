Straffar avgjorde när Väsby vann mot Järna

Väsby segrade – 2–1 efter straffar

Leon Ekman avgjorde för Väsby

Väsby nu sjätte, Järna på sjunde plats

Väsby tog emot Järna hemma i en riktigt jämn match i U18 allettan östra fortsättningsserie. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Väsby avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Leon Ekman för.

Järnas lagledare Tom Carlsson tyckte så här om matchen:

– Vi gör en bra match och kunde lika gärna fått med oss alla tre pinnarna. Grym insats av Melvin Lindholm i kassen ikväll. Rena väggen. Kan väl tycka att det var lite ojämnt med utvisningsminuterna, men det är vad det är. Nya tag på söndag.

Det var första segern för Väsby, efter 1–5-förlust mot Lidingö Vikings HC i premiären.

Väsby–Järna – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

19.49 in i andra perioden gjorde Väsby 1–0. Målskytt var William Klintefalk framspelad av Loui Paulsson och Hugo Di Meglio.

7.09 in i tredje perioden satte Oskar Komorowski pucken framspelad av Maliik Hellqvist Ekendahl och Emil Pralits och kvitterade.

I straffläggningen var det Väsby som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Leon Ekman för.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Väsby IK HK vunnit.

Söndag 11 januari spelar Väsby borta mot IK Göta 17.30 och Järna mot Vallentuna hemma 15.40 i Järna Ishall.

Väsby–Järna 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Andra perioden: 1–0 (39.49) William Klintefalk (Loui Paulsson, Hugo Di Meglio).

Tredje perioden: 1–1 (47.09) Oskar Komorowski (Maliik Hellqvist Ekendahl, Emil Pralits).

Straffar: 2–1 (65.00) Leon Ekman.

Nästa match:

Väsby: IK Göta, borta, 11 januari 17.30

Järna: Vallentuna Hockey, hemma, 11 januari 15.40