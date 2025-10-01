Straffar avgjorde när Strömsbro vann mot Sundsvall

Strömsbro vann med 4–3 efter straffar

Mikael Hansson med två mål för Strömsbro

Vallentuna nästa motstånd för Sundsvall

Sundsvall tog emot Strömsbro hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan norra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0). Mikael Hansson blev hjälte i straffläggningen.

Strömsbros Mikael Hansson tvåmålsskytt

Sundsvall tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Strömsbro reducerade och kvitterade till 2–2 genom Mikael Hansson och Lucas Ekholm i början av andra perioden i andra perioden.

Sundsvall gjorde 3–2 genom Mathias Wikudd efter 3.04. 5.33 in i tredje perioden nätade Strömsbros Abbe Broberg och kvitterade. I straffläggningen var det Strömsbro som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Mikael Hansson för.

Sundsvall vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 7–2 i Testebo Arena.

Sundsvall tar sig an Vallentuna i nästa match hemma söndag 5 oktober 16.00. Strömsbro möter Örnsköldsvik Hockey hemma lördag 4 oktober 16.00.

Sundsvall–Strömsbro 3–4 (2–0, 1–2, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (3.49) Johan Lindholm (Filip Wiberg, Kevin Rönnelöw), 2–0 (12.35) Emil Lindblom (Nils Nordh, Martin Arpe).

Andra perioden: 2–1 (20.42) Mikael Hansson (Calle Westerlund, Kasper Arwefjäll), 2–2 (22.19) Lucas Ekholm (Emil Lindgren), 3–2 (23.04) Mathias Wikudd (Erik Hedlund, Isak Larsson).

Tredje perioden: 3–3 (45.33) Abbe Broberg.

Straffar: 3–4 (65.00) Mikael Hansson.

Nästa match:

Sundsvall: Vallentuna Hockey, hemma, 5 oktober

Strömsbro: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 4 oktober