Straffar avgjorde när Malung vann mot Hudiksvall

Malung vann med 4–3 efter straffar

Ludvig Eljas avgjorde för Malung

Elfte förlusten i följd för Hudiksvall

Hudiksvall tog emot Malung hemma i en riktigt jämn match i U20 region väst herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Ludvig Eljas blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Valbo J20 nästa för Malung

Malung tog ledningen i första perioden genom Hugo Augustsson.

Därefter fixade Hudiksvalls Anton Genberg och Rasmus Edström att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Malung kvitterade till 2–2 genom Samuel Nordström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.50 i tredje perioden genom Ville Nygren med assist av Hugo Augustsson. Hudiksvall kvitterade till 3–3 med 1.53 kvar att spela genom Felix Robertsson efter förarbete från Love Botvidson och Viktor List Halvarsson.

Malung vann straffläggningen efter att Ludvig Eljas satt den avgörande straffen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Malungs IF vunnit.

Hudiksvall tar sig an Orsa i nästa match borta lördag 24 januari 13.15. Malung möter Valbo J20 hemma tisdag 20 januari 19.00.

Hudiksvall–Malung 3–4 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (12.05) Hugo Augustsson (Viktor Nylén, Rasmus Gustafsson), 1–1 (13.41) Rasmus Edström (Marcus Dahlström Borsje), 2–1 (18.54) Anton Genberg (Elliot Östman, Ossian Ling Veiksaar), 2–2 (19.29) Samuel Nordström (Arvid Nilsson, Gustav Estenstad).

Tredje perioden: 2–3 (43.50) Ville Nygren (Hugo Augustsson), 3–3 (58.07) Felix Robertsson (Love Botvidson, Viktor List Halvarsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Ludvig Eljas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-1-4

Malung: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Orsa IK, borta, 24 januari 13.15

Malung: Valbo HC, hemma, 20 januari 19.00