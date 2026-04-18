Carolina sköna start – vann mot Ottawa

Carolina har tagit ett grepp mot Ottawa i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, efter seger på hemmaplan med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0). Därmed leder Carolina matchserien med 1-0.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Logan Stankoven gjorde 1–0 till Carolina 2.11 in i andra perioden framspelad av Jackson Blake och Taylor Hall.

7.15 in i tredje perioden satte Taylor Hall pucken på pass av Logan Stankoven och Jackson Blake och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa match spelas på tisdag 01.30 i Lenovo Center.

Carolina–Ottawa 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, Lenovo Center

Andra perioden: 1–0 (22.11) Logan Stankoven (Jackson Blake, Taylor Hall).

Tredje perioden: 2–0 (47.15) Taylor Hall (Logan Stankoven, Jackson Blake).

