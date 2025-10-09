Straffar avgjorde när Mälarö Hockey U18 vann mot Hässelby Kälvesta HC U18

Seger för Mälarö Hockey U18 med 4–3 efter straffar

Ossian Brunell matchvinnare för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 nu fjärde, Hässelby Kälvesta HC U18 på femte plats

Mälarö Hockey U18 tog emot Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i en riktigt jämn match i U18 Div 1 östra A herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Mälarö Hockey U18 avgöra till 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Ossian Brunell för.

Det var första segern för Mälarö Hockey U18, efter 1–4-förlust mot SK Iron Hockey i premiären.

Mälarö Hockey U18–Hässelby Kälvesta HC U18 – mål för mål

Vilmer Wesley gav Mälarö Hockey U18 ledningen efter 18.44 framspelad av Joel Forsgren. Mälarö Hockey U18 utökade ledningen genom John Wallner efter 4.00 i andra perioden.

Hässelby Kälvesta HC U18 reducerade dock till 2–1 genom Cristian Matei efter 19.41 av perioden. Mälarö Hockey U18 gjorde 3–1 genom Victor Ramberg efter 8.06 i tredje perioden.

Hässelby Kälvesta HC U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom James Karlsson och Cristian Matei med knappt fem minuter kvar att spela. Mälarö Hockey U18:s Ossian Brunell blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Cristian Matei gjorde två mål för Hässelby Kälvesta HC U18 och ett assist.

Den 20 november möts lagen återigen, då i Reliable Arena.

Mälarö Hockey U18 tar sig an Tierps HK U18 i nästa match borta söndag 19 oktober 16.00. Hässelby Kälvesta HC U18 möter Tierps HK U18 hemma söndag 12 oktober 16.30.

Mälarö Hockey U18–Hässelby Kälvesta HC U18 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Första perioden: 1–0 (18.44) Vilmer Wesley (Joel Forsgren).

Andra perioden: 2–0 (24.00) John Wallner (Joel Forsgren), 2–1 (39.41) Cristian Matei (Alvin Wester, Liam Lööf).

Tredje perioden: 3–1 (48.06) Victor Ramberg (Lukas Rohlin), 3–2 (50.58) James Karlsson (Cristian Matei), 3–3 (55.19) Cristian Matei (Jonathan Löfgren, James Karlsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Ossian Brunell.

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Tierps HK, borta, 19 oktober

Hässelby Kälvesta HC U18: Tierps HK, hemma, 12 oktober