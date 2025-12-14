Straffar avgjorde när IK Göta vann mot Vallentuna

Seger för IK Göta med 4–3 efter straffar

Adam Belmonte matchvinnare för IK Göta

Elton Cegrell gjorde två mål för Vallentuna

Vallentuna tog emot IK Göta hemma i en riktigt jämn match i U18 allettan östra herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde IK Göta avgöra till 4–3 (0–0, 0–2, 3–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Adam Belmonte för.

Vallentuna–IK Göta – mål för mål

Första perioden blev mållös.

12.02 in i andra perioden spräckte Vallentuna nollan genom Elton Cegrell på passning från Charlie Bergqvist och Viggo Ahlqvist.

Efter 16.28 i andra perioden slog Elton Cegrell till på nytt på pass av Viggo Källström och Charlie Bergqvist och gjorde 2–0.

IK Göta reducerade och kvitterade till 2–2 genom Fabian Blomgren och Melvin Lindgren i tredje perioden.

Vallentuna gjorde 3–2 genom Alvin Ferm efter 13.15 i tredje perioden.

IK Göta gjorde 3–3 genom Jasper Carlsson med 4.34 kvar att spela av perioden.

IK Götas Adam Belmonte satte den avgörande straffen för gästerna.

Vallentunas Elton Cegrell stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann IK Göta med 4–2.

Vallentuna–IK Göta 3–4 (0–0, 2–0, 1–3, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 1–0 (32.02) Elton Cegrell (Charlie Bergqvist, Viggo Ahlqvist), 2–0 (36.28) Elton Cegrell (Viggo Källström, Charlie Bergqvist).

Tredje perioden: 2–1 (46.33) Fabian Blomgren (Elliot Hultstrand), 2–2 (46.50) Melvin Lindgren (Jasper Carlsson, Oliwer Ekström), 3–2 (53.15) Alvin Ferm (Elton Cegrell, Aron Ingves), 3–3 (55.26) Jasper Carlsson (Oliwer Ekström).

Straffar: 3–4 (65.00) Adam Belmonte.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-1-3

IK Göta: 2-0-3