Straffar avgjorde när Boston vann mot Detroit

Boston vann med 3–2 efter straffar

Morgan Geekie med två mål för Boston

Fjärde förlusten i rad för Detroit

Boston tog emot Detroit hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Boston avgöra till 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0).

I och med detta har Detroit fyra förluster i rad.

Detroit nästa för Boston

Den första perioden slutade 0–0.

4.25 in i andra perioden gjorde Boston 1–0 genom Morgan Geekie efter förarbete av Hampus Lindholm.

Detroit kvitterade till 1–1 genom Lucas Raymond i tredje perioden.

Efter 13.39 i tredje perioden gjorde Boston 2–1 genom Morgan Geekie som gjorde sitt andra mål.

Detroit kvitterade till 2–2 genom Michael Rasmussen med 1.54 kvar att spela av perioden.

Boston tog ledningen efter 5.00.

Det här var Bostons nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Detroits fjärde uddamålsförlust.

I nästa match möts lagen igen i Little Caesars Arena, onsdag 3 december 01.00.

Boston–Detroit 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL, TD Garden

Andra perioden: 1–0 (24.25) Morgan Geekie (Hampus Lindholm).

Tredje perioden: 1–1 (46.38) Lucas Raymond, 2–1 (53.39) Morgan Geekie, 2–2 (58.06) Michael Rasmussen (Patrick Kane, Dylan Larkin).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-0-2

Detroit: 1-1-3

Nästa match:

Boston: Detroit Red Wings, borta, 3 december

Detroit: Boston Bruins, hemma, 3 december