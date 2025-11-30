Straffar avgjorde när Boston vann mot Detroit
- Boston vann med 3–2 efter straffar
- Morgan Geekie med två mål för Boston
- Fjärde förlusten i rad för Detroit
Boston tog emot Detroit hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Boston avgöra till 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0).
I och med detta har Detroit fyra förluster i rad.
Den första perioden slutade 0–0.
4.25 in i andra perioden gjorde Boston 1–0 genom Morgan Geekie efter förarbete av Hampus Lindholm.
Detroit kvitterade till 1–1 genom Lucas Raymond i tredje perioden.
Efter 13.39 i tredje perioden gjorde Boston 2–1 genom Morgan Geekie som gjorde sitt andra mål.
Detroit kvitterade till 2–2 genom Michael Rasmussen med 1.54 kvar att spela av perioden.
Boston tog ledningen efter 5.00.
Det här var Bostons nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Detroits fjärde uddamålsförlust.
I nästa match möts lagen igen i Little Caesars Arena, onsdag 3 december 01.00.
Boston–Detroit 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0)
NHL, TD Garden
Andra perioden: 1–0 (24.25) Morgan Geekie (Hampus Lindholm).
Tredje perioden: 1–1 (46.38) Lucas Raymond, 2–1 (53.39) Morgan Geekie, 2–2 (58.06) Michael Rasmussen (Patrick Kane, Dylan Larkin).
Straffar:.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boston: 3-0-2
Detroit: 1-1-3
Nästa match:
Boston: Detroit Red Wings, borta, 3 december
Detroit: Boston Bruins, hemma, 3 december
