Straffar avgjorde när Anaheim Ducks vann mot Pittsburgh

Anaheim Ducks-seger med 4–3 efter straffar

Anaheim Ducks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tredje raka segern för Anaheim Ducks

Pittsburgh tog emot Anaheim Ducks hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 1–0).

Segern var Anaheim Ducks fjärde på de senaste fem matcherna.

NY Islanders nästa för Anaheim Ducks

Noel Acciari gjorde 1–0 till Pittsburgh efter 9.50 efter förarbete av Connor Dewar.

Troy Terry och Jackson Lacombe gjorde att Anaheim Ducks vände till underläget till ledning med 1–2.

Pittsburgh kvitterade till 2–2 genom Thomas Novak i andra perioden.

17 minuter in i tredje perioden nätade Pittsburghs Anthony Mantha framspelad av Sidney Crosby och Erik Karlsson och gav laget ledningen.

Beckett Sennecke stod för målet när Anaheim Ducks kvitterade till 3–3 med en sekund kvar att spela.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Säsongens första möte lagen emellan vann Anaheim Ducks med 4–3.

Nästa motstånd för Pittsburgh är Montreal. Anaheim Ducks tar sig an NY Islanders borta. Båda matcherna spelas fredag 12 december 01.00.

Pittsburgh–Anaheim Ducks 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (9.50) Noel Acciari (Connor Dewar).

Andra perioden: 1–1 (25.17) Jackson Lacombe (Beckett Sennecke, Cutter Gauthier), 1–2 (34.10) Troy Terry, 2–2 (39.41) Thomas Novak (Erik Karlsson, Ryan Shea).

Tredje perioden: (Sidney Crosby, Erik Karlsson), 3–3 (59.59) Beckett Sennecke.

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-2-1

Anaheim Ducks: 4-0-1

Nästa match:

Pittsburgh: Montreal Canadiens, hemma, 12 december 01.00

Anaheim Ducks: New York Islanders, borta, 12 december 01.00