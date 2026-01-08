Straffar avgjorde – Nacka vann mot Flemingsberg

Nacka segrade – 2–1 efter straffar

Oliver Hammerman matchvinnare för Nacka

Axel Roos ende målskytt för Flemingsberg

Nacka spelade mot Flemingsberg hemma i en riktigt jämn match i U18 regional öst fortsättning vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Oliver Hammerman blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Flemingsbergs tränare Robert Johansson tyckte så här om matchen:

– En rolig och jämn hockeymatch där vi ska vara nöjda över prestationen men vi får jobba vidare med att få upp vår skotteffektivitet. Vi har många fina lägen men positivt att vi kommer tillbaka efter underläge även ikväll.

Det var första segern för Nacka, efter 0–2-förlust mot Tyresö Hanviken Hockey i premiären.

Nacka–Flemingsberg – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

3.09 in i andra perioden spräckte Nacka nollan genom Love Martiniussen med assist av Melker Nordström.

12.41 in i tredje perioden satte Axel Roos pucken framspelad av Liam Thunberg Josende och kvitterade.

Nackas Oliver Hammerman satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var fjärde mötet mellan Nacka och Flemingsberg den här säsongen. Nacka HK har tagit två segrar före den här matchen. Flemingsbergs IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 11 januari spelar Nacka borta mot Enköping 15.40 och Flemingsberg mot Tyresö Hanviken Hockey hemma 17.10 i Visättra Ishall.

Nacka–Flemingsberg 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Andra perioden: 1–0 (23.09) Love Martiniussen (Melker Nordström).

Tredje perioden: 1–1 (52.41) Axel Roos (Liam Thunberg Josende).

Straffar: 2–1 (65.00) Oliver Hammerman.

Nästa match:

Nacka: Enköpings SK HK, borta, 11 januari 15.40

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 11 januari 17.10