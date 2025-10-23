Straffar avgjorde – Kristinehamns HT J18 vann mot Hammarö HC

Kristinehamns HT J18 vann med 3–2 efter straffar

Kristinehamns HT J18:s Robin Kinali tvåmålsskytt

Hammarö HC:s femte raka förlust

Hammarö HC spelade mot Kristinehamns HT J18 hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 västra D herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Robin Kinali för.

Robin Kinali med två mål för Kristinehamns HT J18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Jonathan Björck gjorde 1–0 till Kristinehamns HT J18 på straff 17.02 in i andra perioden. Victor Chini och Elias Schiller låg sen bakom vändningen till 2–1 för Hammarö HC.

Kristinehamns HT J18 kvitterade till 2–2 genom Robin Kinali i tredje perioden. Kristinehamns HT J18 vann straffläggningen efter att Robin Kinali satt den avgörande straffen.

Hammarö HC har fem förluster och 9–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristinehamns HT J18 har tre vinster och två förluster och 18–21 i målskillnad. Det här var Hammarö HC:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kristinehamns HT J18:s andra uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Kristinehamns HT J18 nu ligger på fjärde plats. Hammarö HC är på nionde och sista plats.

Lagen möts igen 4 december i Björkhallen.

Nästa motstånd för Hammarö HC är Åmåls SK J18. Lagen möts söndag 26 oktober 12.30 i Åmåls Ishall.

Hammarö HC–Kristinehamns HT J18 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Andra perioden: 0–1 (37.02) Jonathan Björck.

Tredje perioden: 1–1 (49.12) Victor Chini (Edwin Ingvarsson, Levi Rosenberg), 2–1 (52.27) Elias Schiller, 2–2 (54.46) Robin Kinali (Noah Carlstedt Sahlin, Alfred Sjövall).

Straffar: 2–3 (65.00) Robin Kinali.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 0-2-3

Kristinehamns HT J18: 3-0-2

Nästa match:

Hammarö HC: Åmåls SK, borta, 26 oktober

Kristinehamns HT J18: Åmåls SK, hemma, 30 oktober