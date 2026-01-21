Straffar avgjorde – Halmstad vann mot Mörrum

Seger för Halmstad med 2–1 efter straffar

Halmstads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Marcus Borgh avgjorde för Halmstad

Halmstad spelade mot Mörrum hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan södra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Marcus Borgh för.

Segern var Halmstads sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Mariestad nästa för Halmstad

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.40 in i andra perioden gjorde Halmstad 1–0 genom Otto Stahre framspelad av Tim Bothén och Viktor Bernhardtz.

10.34 in i tredje perioden nätade Mörrums Kevin Engvall på pass av Calle Arvedson och Isak Renemark och kvitterade.

Halmstads Marcus Borgh satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här betyder att Halmstad är kvar på femte plats och Mörrum stannar på tolfte plats, i serien.

Lagen möts igen 25 februari i Jössarinken.

Fredag 23 januari 19.00 möter Halmstad Mariestad hemma i Halmstad Arena medan Mörrum spelar hemma mot Grästorps IK.

Halmstad–Mörrum 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Andra perioden: 1–0 (21.40) Otto Stahre (Tim Bothén, Viktor Bernhardtz).

Tredje perioden: 1–1 (50.34) Kevin Engvall (Calle Arvedson, Isak Renemark).

Straffar: 2–1 (65.00) Marcus Borgh.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 4-0-1

Mörrum: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad: Mariestad BoIS HC, hemma, 23 januari 19.00

Mörrum: Grästorps IK, hemma, 23 januari 19.00