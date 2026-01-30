Straffar avgjorde för Washington i bortasegern mot Detroit

Washington segrade – 4–3 efter straffar

Nic Dowd med två mål för Washington

Andra förlusten i rad för Detroit

Detroit mötte Washington borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (1–0, 0–1, 2–2, 0–0, 1–0). Nic Dowd blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Nic Dowd med två mål för Washington

Nic Dowd gav Washington ledningen efter sex minuter på passning från Connor McMichael och Jakob Chychrun.

Efter 9.52 i andra perioden nätade Ben Chiarot framspelad av Alex DeBrincat och Patrick Kane och kvitterade för Detroit.

Washington gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Dylan Strome och Declan Chisholm.

Men Detroit stod för en grym upphämtning till 3–3 med två mål på bara 0.47. Alex DeBrincat gjorde 2–3 efter 18.20 och samme DeBrincat fullbordade comebacken efter 19.07.

Washingtons Nic Dowd blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Washingtons Jakob Chychrun hade tre assists. Alex DeBrincat stod för tre poäng, varav två mål för Detroit.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Detroit med 14–13 och Washington med 16–19 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Detroit Red Wings vunnit.

Lördag 31 januari spelar Detroit hemma mot Colorado 19.00 och Washington mot Carolina hemma 23.00 i Capital One Arena.

Detroit–Washington 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–0, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (6.27) Nic Dowd (Connor McMichael, Jakob Chychrun).

Andra perioden: 1–1 (29.52) Ben Chiarot (Alex DeBrincat, Patrick Kane).

Tredje perioden: 1–2 (49.36) Dylan Strome (Alexander Ovetjkin, Jakob Chychrun), 1–3 (54.44) Declan Chisholm (Jakob Chychrun, Dylan Strome), 2–3 (58.20) Alex DeBrincat (Dylan Larkin, Andrew Copp), 3–3 (59.07) Alex DeBrincat (Moritz Seider).

Straffar: 3–4 (65.00) Nic Dowd.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-2-1

Washington: 2-1-2

Nästa match:

Detroit: Colorado Avalanche, hemma, 31 januari 19.00

Washington: Carolina Hurricanes, hemma, 31 januari 23.00