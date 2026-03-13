Straffar avgjorde för Vancouver i hemmasegern mot Nashville

Seger för Vancouver med 4–3 efter straffar

Jake DeBrusk matchvinnare för Vancouver

Seger nummer 20 för Vancouver

Vancouver mötte Nashville hemma i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Jake DeBrusk för.

Vancouver–Nashville – mål för mål

Brock Boeser gav Vancouver ledningen efter åtta minuter assisterad av Marco Rossi och Filip Hronek. 1–1 kom efter 18.28 när Tyson Jost fick träff efter förarbete från Justin Barron och Fjodor Svetjkov.

Nashville gjorde också 1–2 efter 5.20 i andra perioden när Tyson Jost slog till återigen på pass av Roman Josi och Ryan Ufko. Matthew Wood gjorde dessutom 1–3 efter 14.06.

15.55 in i tredje perioden slog Marco Rossi till framspelad av Liam Öhgren och reducerade. Laget kvitterade till 3–3 med 1.01 kvar att spela genom Filip Hronek på pass av Brock Boeser och Marco Rossi.

I straffläggningen var det Vancouver som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Jake DeBrusk för.

Vancouvers Marco Rossi stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vancouver med 16–17 och Nashville med 17–15 i målskillnad.

Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och Nashville på femte plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Vancouver Seattle hemma i Rogers Arena, söndag 15 mars 03.00. Nashville spelar borta mot Edmonton måndag 16 mars 01.00.

Vancouver–Nashville 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (8.40) Brock Boeser (Marco Rossi, Filip Hronek), 1–1 (18.28) Tyson Jost (Justin Barron, Fjodor Svetjkov).

Andra perioden: 1–2 (25.20) Tyson Jost (Roman Josi, Ryan Ufko), 1–3 (34.06) Matthew Wood.

Tredje perioden: 2–3 (55.55) Marco Rossi (Liam Öhgren), 3–3 (58.59) Filip Hronek (Brock Boeser, Marco Rossi).

Straffar: 4–3 (65.00) Jake DeBrusk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-1-2

Nashville: 2-1-2

Nästa match:

Vancouver: Seattle Kraken, hemma, 15 mars 03.00

Nashville: Edmonton Oilers, borta, 16 mars 01.00