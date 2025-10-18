Straffar avgjorde för Vancouver i bortasegern mot Chicago

Vancouver-seger med 3–2 efter straffar

Andra raka segern för Vancouver

Tre raka mål för Vancouver

Chicago mötte Vancouver borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Vancouver vinna med 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0).

Washington nästa för Vancouver

Chicago tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Vancouver reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jake Debrusk och Max Sasson i andra perioden. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Chicagos fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

I nästa match möter Chicago Anaheim Ducks hemma på måndag 20 oktober 01.00. Vancouver möter Washington söndag 19 oktober 18.30 borta.

Chicago–Vancouver 2–3 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (12.40) Ryan Donato (André Burakovsky, Artjom Levsjunov), 2–0 (19.13) Tyler Bertuzzi (Sam Rinzel).

Andra perioden: 2–1 (26.49) Jake Debrusk (Conor Garland, Quinn Hughes), 2–2 (33.42) Max Sasson (Filip Hronek, Linus Karlsson).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-2-1

Vancouver: 3-0-2

Nästa match:

Chicago: Anaheim Ducks, hemma, 20 oktober

Vancouver: Washington Capitals, borta, 19 oktober