Straffar avgjorde för Ulricehamns IF/Nittorps IK i hemmasegern mot Skövde HC

Ulricehamns IF/Nittorps IK-seger med 4–3 efter straffar

Casper Alebjer matchvinnare för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Tredje raka segern för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK mötte Skövde HC hemma i en match i U20 Div 1 B syd vår herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 0–0, 1–0). Casper Alebjer blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Mjölby nästa för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK tog ledningen efter 6.55 genom Oscar Nilsson med assist av Moltas Bjelke Josefsson. Laget ökade ledningen till 2–0 genom Noel Isacsson på pass av Ted Kallin efter 15.50.

Skövde HC vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden. Skövde HC:s mål gjordes av Leo Brunstedt, Anton Pirinen och Henrik Szwengier.

Ulricehamns IF/Nittorps IK kvitterade till 3–3 redan efter efter 3.24 i tredje perioden genom Liam Löf framspelad av Matheo Rydén och Ture Gustavsson.

Ulricehamns IF/Nittorps IK vann straffläggningen efter att Casper Alebjer satt den avgörande straffen.

Skövde HC:s Arvid Nilsson hade tre assists.

Ulricehamns IF/Nittorps IK har tre segrar och två förluster och 25–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här var fjärde mötet mellan Ulricehamns IF/Nittorps IK och Skövde HC den här säsongen. Ulricehamns IF/Nittorps IK vann de två första mötena. Skövde Hockey Club vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Ulricehamns IF/Nittorps IK är Mjölby. Lagen möts lördag 24 januari 12.00 i ProTrain Arena. Skövde HC tar sig an Mighty Ravens hemma lördag 17 januari 14.00.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Skövde HC 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 1–0 (6.55) Oscar Nilsson (Moltas Bjelke Josefsson), 2–0 (15.50) Noel Isacsson (Ted Kallin).

Andra perioden: 2–1 (22.57) Anton Pirinen (Arvid Nilsson), 2–2 (29.02) Leo Brunstedt (Arvid Nilsson), 2–3 (30.15) Henrik Szwengier (Lukas Johannesson, Arvid Nilsson).

Tredje perioden: 3–3 (43.24) Liam Löf (Matheo Rydén, Ture Gustavsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Casper Alebjer.

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Mjölby HC, borta, 24 januari 12.00

Skövde HC: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 17 januari 14.00