Straffar avgjorde för Sunne IK J18 i hemmasegern mot Hammarö HC

Sunne IK J18 mötte Hammarö HC hemma i en match i U18 division 1 västra D herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 5–4 (1–3, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Christoffer Haglund för.

Hammarö HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.20 i mitten av perioden.

Sunne IK J18 reducerade dock till 1–3 genom Wille Jansson efter 19.09. Sunne IK J18 gjorde 2–3 genom Arnas Gudirgis tidigt i andra perioden av matchen.

Hammarö HC utökade ledningen genom Wilmer Nilsson efter 7.33.

Sunne IK J18 gjorde 3–4 genom Mille Ranström efter 10.07 av perioden. Laget kvitterade till 4–4 med 25 sekunder kvar att spela på nytt genom Arnas Gudirgis på pass av Oskar Blank och Neo Olsson Gardsten. Sunne IK J18:s Christoffer Haglund satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Sunne IK J18 har nu två poäng efter tre spelade matcher medan Hammarö HC har en poäng efter fyra matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 november i Hammarö Ishall.

I nästa match möter Sunne IK J18 Kristinehamns HT J18 borta på söndag 19 oktober 17.30. Hammarö HC möter Kristinehamns HT J18 torsdag 23 oktober 20.00 hemma.

Sunne IK J18–Hammarö HC 5–4 (1–3, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (11.38) August Johansson, 0–2 (13.57) Levi Lind (Elias Schiller, Wilmer Nilsson), 0–3 (18.58) Edwin Ingvarsson (Victor Chini), 1–3 (19.09) Wille Jansson (Oskar Blank, Milo Svensson).

Andra perioden: 2–3 (24.29) Arnas Gudirgis (Milo Svensson), 2–4 (27.33) Wilmer Nilsson, 3–4 (30.07) Mille Ranström.

Tredje perioden: 4–4 (59.35) Arnas Gudirgis (Oskar Blank, Neo Olsson Gardsten).

Straffar: 5–4 (65.00) Christoffer Haglund.

Nästa match:

Sunne IK J18: Kristinehamns HT, borta, 19 oktober

Hammarö HC: Kristinehamns HT, hemma, 23 oktober