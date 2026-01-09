Straffar avgjorde för Nashville i hemmasegern mot NY Islanders

Nashville vann med 2–1 efter straffar

Filip Forsberg avgjorde för Nashville

Simon Holmström nätade för NY Islanders

Nashville mötte NY Islanders hemma i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Filip Forsberg för.

Nashville–NY Islanders – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

12.14 in i andra perioden spräckte NY Islanders nollan genom Simon Holmström på pass av Scott Mayfield och Mathew Barzal. Efter 19.19 i andra perioden slog Ryan O’Reilly till på pass av Cole Smith och kvitterade för Nashville.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I straffläggningen var det Nashville som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Filip Forsberg för.

Den 1 februari möts lagen återigen, då i UBS Arena.

Nästa motstånd för Nashville är Chicago. NY Islanders tar sig an Minnesota borta. Båda matcherna spelas söndag 11 januari 02.00.

Nashville–NY Islanders 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Andra perioden: 0–1 (32.14) Simon Holmström (Scott Mayfield, Mathew Barzal), 1–1 (39.19) Ryan O’Reilly (Cole Smith).

Straffar: 2–1 (65.00) Filip Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Nashville: Chicago Blackhawks, hemma, 11 januari 02.00

NY Islanders: Minnesota Wild, borta, 11 januari 02.00