Straffar avgjorde för Linköping i bortasegern mot Malmö

Seger för Linköping med 3–2 efter straffar

Linköpings Vincent Näsström tvåmålsskytt

David Huk avgjorde för Linköping

Malmö mötte Linköping borta i en match i U18 regional syd topp 6 herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Linköping vinna med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). David Huk blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Vincent Näsström tvåmålsskytt för Linköping

Första perioden blev mållös. Efter 5.21 i andra perioden gjorde Linköping 0–1 genom Vincent Näsström.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Simon Wilsell med 2.41 kvar att spela av perioden. Linköping tog ledningen på nytt genom Vincent Näsström som gjorde sitt andra mål efter 11.28 i tredje perioden.

Malmö gjorde 2–2 genom Alexandre Monarque efter 13.00 av perioden. I straffläggningen var det Linköping som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod David Huk för.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Linköping med 3–1.

Den 21 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stångebro Ishall.

I nästa match, torsdag 30 oktober möter Malmö Frölunda borta i Frölundaborg 18.30 medan Linköping spelar hemma mot Växjö 19.00.

Malmö–Linköping 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Rosengårds Ishall

Andra perioden: 0–1 (25.21) Vincent Näsström (Eric Sevallius, Markus Linderoth), 1–1 (37.19) Simon Wilsell (Casper Scherstén).

Tredje perioden: 1–2 (51.28) Vincent Näsström (Melker Linder, Markus Linderoth), 2–2 (53.00) Alexandre Monarque (Viktor Lennström, Sigge Larsson).

Straffar: 2–3 (65.00) David Huk.

Nästa match:

Malmö: Frölunda, borta, 30 oktober

Linköping: Växjö Lakers HC, hemma, 30 oktober