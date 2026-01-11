Straffar avgjorde för Halmstad J18 i bortasegern mot Jonstorp

Halmstad J18-seger med 3–2 efter straffar

Matheo Rix avgjorde för Halmstad J18

IF Lejonet U18 nästa motstånd för Jonstorp

Jonstorp mötte Halmstad J18 borta i en match i U18 division 1 syd C vår som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Halmstad J18 vinna med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Matheo Rix blev hjälte i straffläggningen.

Jonstorp–Halmstad J18 – mål för mål

Jonstorp tog ledningen efter tio minuters spel genom Herman Jung efter förarbete av Sam Holmberg och Jakob Johansson.

Efter 13.32 i andra perioden nätade Lucas Nordvall på pass av Hjalmar Olsson och kvitterade för Halmstad J18. Jonstorps Jakob Johansson gjorde 2–1 efter 17.45 framspelad av Eric Stjärnborg och Sam Holmberg.

16.15 in i tredje perioden satte Filip Norlén pucken framspelad av Artur Bergkvist och Sebastian Bergqvist och kvitterade.

Halmstad J18:s Matheo Rix blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Halmstad J18 med 5–3.

Lagen möts igen 15 februari i Halmstad Arena.

I nästa match möter Jonstorp IF Lejonet U18 borta på torsdag 15 januari 19.10. Halmstad J18 möter Kristianstad söndag 18 januari 15.40 hemma.

Jonstorp–Halmstad J18 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C vår, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (10.29) Herman Jung (Sam Holmberg, Jakob Johansson).

Andra perioden: 1–1 (33.32) Lucas Nordvall (Hjalmar Olsson), 2–1 (37.45) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Sam Holmberg).

Tredje perioden: 2–2 (56.15) Filip Norlén (Artur Bergkvist, Sebastian Bergqvist).

Straffar: 2–3 (65.00) Matheo Rix.

Nästa match:

Jonstorp: IF Lejonet, borta, 15 januari 19.10

Halmstad J18: Kristianstads IK, hemma, 18 januari 15.40