Straffar avgjorde för Halmstad i hemmasegern mot Järfälla

Halmstad segrade – 2–1 efter straffar

William Berg matchvinnare för Halmstad

Fjärde raka förlusten för Järfälla

Halmstad mötte Järfälla hemma i en match i hockeyettan södra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Halmstad vinna med 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). William Berg blev hjälte i straffläggningen.

Järfällas tränare Thomas Ahlperby tyckte till om matchen:

– Alltid surt att förlora på straffar men jag är stolt över mina spelares prestation idag.

Resultatet innebär att Järfälla nu har fyra förluster i rad.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Halmstad, som nu har fyra raka segrar.

Tyringe nästa för Halmstad

Första perioden var jämn. Halmstad inledde bäst och tog ledningen genom Andreas Andersson efter 4.15, men Järfälla kvitterade genom Daniel Andersson efter 10.44.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Halmstad vann straffläggningen efter att William Berg satt den avgörande straffen.

Det här var Halmstads andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Järfällas andra uddamålsförlust.

Järfälla ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Halmstad är på nionde plats.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Järfälla Ishall.

I nästa match möter Halmstad Tyringe borta och Järfälla möter Mjölby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 5 november 19.00.

Halmstad–Järfälla 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (4.15) Andreas Andersson (Oscar Johnsson, Alexander Artursson), 1–1 (10.44) Daniel Andersson (Linus Nordin, William Berglind).

Straffar: 2–1 (65.00) William Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 3-0-2

Järfälla: 1-1-3

Nästa match:

Halmstad: Tyringe SoSS, borta, 5 november

Järfälla: Mjölby HC, hemma, 5 november