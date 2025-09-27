Straffar avgjorde för Färjestad i hemmasegern mot HV 71

Färjestad vann med 6–5 efter straffar

Wille Johansson med två mål för Färjestad

Andra raka förlusten för HV 71

Färjestad mötte HV 71 hemma i en match i U20 nationell södra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort, och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Färjestad vinna med 6–5 (2–2, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Wille Johansson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Wille Johansson tvåmålsskytt för Färjestad

HV 71 tog ledningen i första perioden genom Oscar Davidsson.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Oliver Marcelius efter 8.32.

HV 71 gjorde 1–2 genom Malte Gustafsson efter 18.39 i matchen.

Färjestad gjorde 2–2 genom Samuel Eriksson efter 19.43. HV 71 var starkast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Efter 9.14 i tredje perioden gjorde HV 71 3–5 genom Wille Magnertoft.

Färjestad reducerade och kvitterade till 5–5 genom Joe Wahlund och Mikkel Eriksen i tredje perioden. I straffläggningen var det Färjestad som avgjorde till 6–5. Den avgörande straffen stod Wille Johansson för.

Färjestads Gabriel Jansson hade tre assists och Wille Johansson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Färjestad med 15–17 och HV 71 med 19–19 i målskillnad.

Färjestad ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan HV 71 ligger på femte plats.

Lördag 4 oktober 15.30 spelar Färjestad borta mot Malmö. HV 71 möter Örebro Hockey J20 borta i Behrn Arena söndag 28 september 12.30.

Färjestad–HV 71 6–5 (2–2, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 0–1 (7.56) Oscar Davidsson (William Bundgaard, Oscar Pöyliö), 1–1 (8.32) Oliver Marcelius (Wille Johansson, Samuel Flodén), 1–2 (18.39) Malte Gustafsson (Wille Magnertoft, Oscar Davidsson), 2–2 (19.43) Samuel Eriksson (Mikkel Eriksen, Gabriel Jansson).

Andra perioden: 3–2 (32.44) Wille Johansson (Gabriel Jansson, Måns Gudmundsson), 3–3 (36.46) Theo Sonestedt (Noel Skarby), 3–4 (39.19) William Bundgaard.

Tredje perioden: 3–5 (49.14) Wille Magnertoft (Noel Skarby, Malte Gustafsson), 4–5 (50.12) Joe Wahlund (Gabriel Jansson, Samuel Eriksson), 5–5 (53.06) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Oliver Marcelius).

Straffar: 6–5 (65.00) Wille Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: IF Malmö Redhawks, borta, 4 oktober

HV 71: Örebro HK, borta, 28 september