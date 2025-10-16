Straffar avgjorde för Enköping i hemmasegern mot Vallentuna

Enköping vann med 3–2 efter straffar

Enköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Nils Pettersson avgjorde för Enköping

Enköping mötte Vallentuna hemma i en match i U18 allettan östra herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0). Nils Pettersson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Enköpings femte på de senaste sex matcherna.

Enköping–Vallentuna – mål för mål

Enköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Efter 11.53 i andra perioden slog Elton Cegrell till på pass av Elias Talipov och reducerade åt Vallentuna. 11.19 in i tredje perioden slog Viggo Ahlqvist till framspelad av Charlie Bergqvist och kvitterade. Enköping vann straffläggningen efter att Nils Pettersson satt den avgörande straffen.

Det här var Enköpings fjärde uddamålsseger den här säsongen.

För Enköping gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Vallentuna är på femte plats.

Den 27 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vallentuna Ishall.

Söndag 19 oktober spelar Enköping hemma mot Wings Arlanda 16.40 och Vallentuna mot Järna hemma 16.10 i Vallentuna Ishall.

Enköping–Vallentuna 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (6.15) Gabriel Shafadi (Erik Nederberg, Hampus Holmberg), 2–0 (7.49) Erik Nederberg (Svante Lilja, Gabriel Shafadi).

Andra perioden: 2–1 (31.53) Elton Cegrell (Elias Talipov).

Tredje perioden: 2–2 (51.19) Viggo Ahlqvist (Charlie Bergqvist).

Straffar: 3–2 (65.00) Nils Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-1-0

Vallentuna: 2-1-2

Nästa match:

Enköping: Wings HC Arlanda, hemma, 19 oktober

Vallentuna: Järna SK, hemma, 19 oktober