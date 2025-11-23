Straffar avgjorde för Calgary i hemmasegern mot Dallas

Calgary vann med 3–2 efter straffar

Andra raka segern för Calgary

Vancouver nästa motståndare för Calgary

Calgary mötte Dallas hemma i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Calgary vinna med 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0).

Calgary–Dallas – mål för mål

Matt Coronato gjorde 1–0 till Calgary efter elva minuter assisterad av Nazem Kadri och Jonathan Huberdeau.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Calgary gjorde 2–0 genom Joel Farabee efter 1.48 i tredje perioden.

Dallas reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jason Robertson och Roope Hintz med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.07 kvar att spela.

Calgary tog ledningen efter 5.00.

Det här var Calgarys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dallas femte uddamålsförlust.

I nästa omgång har Calgary Vancouver borta i Rogers Arena, måndag 24 november 03.00. Dallas spelar borta mot Edmonton onsdag 26 november 03.00.

Calgary–Dallas 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (11.49) Matt Coronato (Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau).

Tredje perioden: 2–0 (41.48) Joel Farabee (Rasmus Andersson, Nazem Kadri), 2–1 (46.43) Jason Robertson (Tyler Seguin, Kyle Capobianco), 2–2 (56.53) Roope Hintz (Jason Robertson).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-1-1

Dallas: 3-1-1

Nästa match:

Calgary: Vancouver Canucks, borta, 24 november

Dallas: Edmonton Oilers, borta, 26 november