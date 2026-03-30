Straffar avgjorde för Boston i bortasegern mot Columbus

Det var jämnt hela vägen när Columbus mötte Boston hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–3, 0–0, 3–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Viktor Arvidsson för.

Columbus stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Boston reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden.

Bostons Viktor Arvidsson satte den avgörande straffen för gästerna.

Viktor Arvidsson gjorde ett mål för Boston och spelade fram till tre mål och Pavel Zacha stod för tre poäng, varav två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Boston med 4–2.

Onsdag 1 april spelar Columbus hemma mot Carolina 01.30 och Boston mot Dallas hemma 01.00 i TD Garden.

Columbus–Boston 3–4 (3–0, 0–0, 0–3, 0–0, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (6.17) Boone Jenner (Conor Garland), 2–0 (7.45) Mason Marchment (Ivan Provorov, Kirill Martjenko), 3–0 (19.32) Charlie Coyle (Kirill Martjenko, Mason Marchment).

Tredje perioden: 3–1 (46.29) Charlie McAvoy (Pavel Zacha, Viktor Arvidsson), 3–2 (48.43) Pavel Zacha (Charlie McAvoy, Viktor Arvidsson), 3–3 (59.49) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Viktor Arvidsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 1-1-3

Boston: 4-0-1

