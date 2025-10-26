Straffar avgjorde – Columbus vann mot Pittsburgh

Columbus vann med 5–4 efter straffar

Dmitrij Voronkov med två mål för Columbus

Columbus gjorde tre raka mål

Pittsburgh spelade mot Columbus hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (1–2, 1–0, 2–2, 0–0, 1–0).

Dmitrij Voronkov gjorde två mål för Columbus

Pittsburgh tog ledningen i början av första perioden genom Ryan Shea.

Columbus kvitterade till 1–1 genom Charlie Coyle med 4.16 kvar att spela.

Pittsburgh tog ledningen på nytt genom Anthony Mantha efter 18.01 i matchen. Efter 17.39 i andra perioden slog Dmitrij Voronkov till och kvitterade för Columbus. Columbus gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Jegor Tjinachov och Dmitrij Voronkov.

Pittsburgh reducerade och kvitterade till 4–4 genom Kris Letang och Bryan Rust med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.06 kvar att spela. Columbus tog ledningen efter 5.00.

Det här var Pittsburghs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Columbus andra uddamålsseger.

Columbus möter Buffalo borta i KeyBank Center tisdag 28 oktober 23.45.

Pittsburgh–Columbus 4–5 (2–1, 0–1, 2–2, 0–0, 0–1)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (0.59) Ryan Shea, 1–1 (15.44) Charlie Coyle (Dante Fabbro, Cole Sillinger), 2–1 (18.01) Anthony Mantha.

Andra perioden: 2–2 (37.39) Dmitrij Voronkov.

Tredje perioden: 2–3 (41.55) Jegor Tjinachov, 2–4 (44.54) Dmitrij Voronkov, 3–4 (54.54) Kris Letang, 4–4 (56.54) Bryan Rust.

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 4-1-0

Columbus: 3-0-2

Nästa match:

Pittsburgh: St Louis Blues, hemma, 28 oktober

Columbus: Buffalo Sabres, borta, 28 oktober