Straffar avgjorde – Boden vann mot Kiruna IF

Boden segrade – 3–2 efter straffar

Elias Eklund avgjorde för Boden

Andra raka segern för Boden

Kiruna IF spelade mot Boden hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 norra A herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen, och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Elias Eklund för.

Kalix nästa för Boden

Kiruna IF tog ledningen efter 6.06, genom Jaroslav Novikov framspelad av Hugo Fredriksson och Alvin Taivalsaari. Därefter fixade Bodens Elton Bjärenfall och Axel Cederlund att laget vände underläge till ledning med 1–2. 3.04 in i tredje perioden nätade Kiruna IF:s Alvin Taivalsaari framspelad av Hugo Karlström och kvitterade. I straffläggningen var det Boden som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Elias Eklund för.

För Kiruna IF gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Boden är på fjärde plats.

Lagen möts igen 9 november i Hive Arena.

Söndag 28 september 14.00 spelar Kiruna IF hemma mot Kalix. Boden möter Kalix borta i Part Arena måndag 6 oktober 19.30.

Kiruna IF–Boden 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (6.06) Jaroslav Novikov (Hugo Fredriksson, Alvin Taivalsaari).

Andra perioden: 1–1 (33.13) Elton Bjärenfall (Viktor Lingbro Thun, Melvin Nyman), 1–2 (34.51) Axel Cederlund (Melvin Nyman, Elton Bjärenfall).

Tredje perioden: 2–2 (43.04) Alvin Taivalsaari (Hugo Karlström).

Straffar: 2–3 (65.00) Elias Eklund.

Nästa match:

Kiruna IF: Kalix HC, hemma, 28 september

Boden: Kalix HC, borta, 6 oktober