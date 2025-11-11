Straffar avgjorde – Bäcken vann mot Olofström

Bäcken vann med 5–4 efter straffar

Bäckens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bäckens Matheus Adler tvåmålsskytt

Olofström spelade mot Bäcken hemma i en riktigt jämn match i U20 region syd herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Bäcken avgöra till 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 0–0, 1–0). Liam Tsoi blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Bäckens fjärde på de senaste fem matcherna.

Matheus Adler med två mål för Bäcken

Vilgot Hansen gjorde 1–0 till Olofström efter 4.44 på pass av Malte Mörnhed och Axel Evernäs. Olofström utökade ledningen genom Elian Kellander efter 7.19 i andra perioden.

Bäcken reducerade dock till 2–1 genom Kevin Grahn Olsson efter 8.40 av perioden.

Efter 9.13 gjorde Olofström 3–1 genom Gustav Reinert. I tredje perioden gick Olofström upp i en 4–2-ledning med 14.16 kvar att spela. Men Bäcken vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Liam Tsoi med 34.60 kvar att spela av matchen. Bäckens Liam Tsoi blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Matheus Adler gjorde två mål för Bäcken och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Olofströms fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Olofström ligger kvar på tionde plats i tabellen och Bäcken på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Bäcken HC med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Olofström Halmstad HF i Halmstad Arena 14.00. Bäcken tar sig an Borås hemma 13.30.

Olofström–Bäcken 4–5 (1–0, 2–1, 1–3, 0–0, 0–1)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (4.44) Vilgot Hansen (Malte Mörnhed, Axel Evernäs).

Andra perioden: 2–0 (27.19) Elian Kellander (Emil Olander, Luca Bærentsen), 2–1 (28.40) Kevin Grahn Olsson, 3–1 (29.13) Gustav Reinert (Mike Westmark, Noel Öfverman).

Tredje perioden: 3–2 (43.54) Matheus Adler (Liam Tsoi, Isak Sjöström), 4–2 (45.44) Arvid Boklund (Leo Widén), 4–3 (51.04) Matheus Adler (Viggo Rutgersson, Conrad Edlund), 4–4 (58.11) Melker Gyllenspetz Munro (Gustav Engström, Matheus Adler).

Straffar: 4–5 (65.00) Liam Tsoi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 1-2-2

Bäcken: 4-1-0

Nästa match:

Olofström: Halmstad Hammers HC, borta, 15 november

Bäcken: Borås HC, hemma, 15 november