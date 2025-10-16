Straffar avgjorde – Ånge U18 vann mot Njurunda U18

Ånge U18 vann med 6–5 efter straffar

Walther Stoltz avgjorde för Ånge U18

Vännäs HC U18 blir nästa motstånd för Ånge U18

Ånge U18 spelade mot Njurunda U18 hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 norra B herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 6–5 (2–4, 2–0, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Walther Stoltz för.

– En stark laginsats från början till slut. Vi kommer tillbaka efter underläge och tar med oss den känslan in i straffläggningen, tyckte Ånge U18:s tränare Rikard Andersson, efter matchen.

Ånge U18–Njurunda U18 – mål för mål

I första perioden var det Njurunda U18 som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

I andra perioden var det i stället Ånge U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 2–0 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Njurunda U18 gjorde 4–5 genom Theo Olofsson som gjorde sitt andra mål efter 46 sekunder i tredje perioden.

Ånge U18 gjorde 5–5 genom Hampus Häggblom efter 7.02 av perioden. I straffläggningen var det Ånge U18 som avgjorde till 6–5. Den avgörande straffen stod Walther Stoltz för.

Hampus Häggblom gjorde två mål för Ånge U18 och ett målgivande pass och Walther Stoltz stod för ett mål och två assists.

Den 21 november möts lagen återigen, då i Modin & Zetterberg Hallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Ånge U18 Vännäs HC U18 i Kastbergshallen 13.00. Njurunda U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 hemma 18.00.

Ånge U18–Njurunda U18 6–5 (2–4, 2–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (0.18) Hampus Häggblom (Patrik Illy, Walther Stoltz), 1–1 (1.49) Theo Olofsson (Nemo Norberg), 2–1 (4.31) Casey Hooker-Owén (Alexander Nordström), 2–2 (7.27) Nemo Norberg (Anton Inkinen, Elliot Englund), 2–3 (12.06) Theodor Eriksson (Alexander Berg, Elliot Englund), 2–4 (16.30) Alexander Berg (Alfred Lindholm, Hjalmar Hällström).

Andra perioden: 3–4 (23.30) Casey Hooker-Owén (Hampus Häggblom, Walther Stoltz), 4–4 (37.31) Alvin Fridolf.

Tredje perioden: 4–5 (40.46) Theo Olofsson (Theodor Eriksson, Oskar Sandström), 5–5 (47.02) Hampus Häggblom (Patrik Illy).

Straffar: 6–5 (65.00) Walther Stoltz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 2-0-3

Njurunda U18: 3-1-1

Nästa match:

Ånge U18: Vännäs HC, hemma, 18 oktober

Njurunda U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 18 oktober