Straffar avgjorde – Anaheim Ducks vann mot Los Angeles

Anaheim Ducks-seger med 3–2 efter straffar

Mason Mctavish matchvinnare för Anaheim Ducks

Andra raka segern för Anaheim Ducks

Los Angeles spelade mot Anaheim Ducks hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Anaheim Ducks avgöra till 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0). Mason Mctavish blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Los Angeles med hela 6–1.

Los Angeles nästa för Anaheim Ducks

Quinton Byfield gjorde 1–0 till Los Angeles efter bara 1.38 framspelad av Joel Armia och Drew Doughty.

Los Angeles gjorde 2–0 genom Joel Armia efter 11.33 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ryan Strome och Tim Washe.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Anaheim Ducks vann straffläggningen efter att Mason Mctavish satt den avgörande straffen.

Los Angeles har en vinst och fyra förluster och 10–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har två vinster och tre förluster och 13–18 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 18 januari 04.00 möts lagen igen, i Honda Center.

Los Angeles–Anaheim Ducks 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (1.38) Quinton Byfield (Joel Armia, Drew Doughty).

Andra perioden: 2–0 (31.33) Joel Armia (Andre Lee), 2–1 (32.12) Ryan Strome (Jackson Lacombe, Beckett Sennecke), 2–2 (34.56) Tim Washe (Jacob Trouba, Beckett Sennecke).

Straffar: 2–3 (65.00) Mason Mctavish.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-2-2

Anaheim Ducks: 2-0-3

Nästa match:

Los Angeles: Anaheim Ducks, borta, 18 januari 04.00

Anaheim Ducks: Los Angeles Kings, hemma, 18 januari 04.00