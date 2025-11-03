Straffar avgjorde – Almtuna vann mot Tyresö Hanviken J20

Seger för Almtuna med 3–2 efter straffar

Almtunas nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Leijon matchvinnare för Almtuna

Tyresö Hanviken J20 spelade mot Almtuna hemma i en riktigt jämn match i U20 region öst herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Gustav Leijon för.

Därmed har Almtuna vunnit sju matcher i rad i U20 region öst herr.

Tyresö Hanviken J20–Almtuna – mål för mål

Första perioden blev mållös. Almtuna gjorde 0–1 genom Jonas Andreasson efter 3.39 i andra perioden.

Tyresö Hanviken J20 kvitterade till 1–1 genom Edvin Hurtig med 2.36 kvar att spela av perioden. Tyresö Hanviken J20 tog ledningen med 2–1 genom Aron Ahnlund efter 2.27 i tredje perioden.

Almtuna gjorde 2–2 genom Sebastian Brunnberg efter 12.40 av perioden. Almtuna vann straffläggningen efter att Gustav Leijon satt den avgörande straffen.

Tyresö Hanviken J20 har två vinster och tre förluster och 16–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Tyresö Hanviken J20:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Almtunas tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Tyresö Hanviken J20 ligger kvar på femte plats i tabellen och Almtuna på andra plats. Almtuna var sjua i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Almtuna IS med 4–2.

Lördag 8 november möter Tyresö Hanviken J20 Sollentuna hemma 17.30 och Almtuna möter Enköping hemma 17.45.

Tyresö Hanviken J20–Almtuna 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 0–1 (23.39) Jonas Andreasson, 1–1 (37.24) Edvin Hurtig (Albin Carlsson).

Tredje perioden: 2–1 (42.27) Aron Ahnlund (Tim Rillver), 2–2 (52.40) Sebastian Brunnberg (Theodor Falkenhäll, Isac Sandin).

Straffar: 2–3 (65.00) Gustav Leijon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 2-2-1

Almtuna: 5-0-0

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Sollentuna HC, hemma, 8 november

Almtuna: Enköpings SK HK, hemma, 8 november