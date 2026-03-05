Stort jubel när Trångsunds IF U18 säkrade seriesegern med vinst mot SK Iron Hockey

Trångsunds IF U18 segrade – 4–3 mot SK Iron Hockey

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Carl Hemb tvåmålsskytt för Trångsunds IF U18

Spelarna i Trångsunds IF U18 har all anledning att fira efter 4–3 (1–0, 1–1, 2–2) på hemmaplan mot SK Iron Hockey. Det betyder nämligen att Trångsunds IF U18 har säkrat seriesegern i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. SK Iron Hockey ligger på andra plats i tabellen.

Efter sex segrar i rad för SK Iron Hockey tog det stopp. Trångsunds IF U18 tog i stället sjunde segern i rad.

Carl Hemb gjorde två mål för Trångsunds IF U18

Oscar Sandberg gav Trångsunds IF U18 ledningen efter 5.43 på passning från Carl Hemb och Eric Sjörén.

Efter 10.42 i andra perioden nätade Carl Hemb på pass av Eric Sjörén och gjorde 2–0. SK Iron Hockeys Sigge Hedblom gjorde 2–1 efter 16.03 framspelad av Anton Hedberg.

SK Iron Hockey kvitterade också till 2–2 genom Sigge Hedblom i början av tredje perioden i tredje perioden.

Trångsunds IF U18 gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Eric Sjörén och Carl Hemb. Det rycket avgjorde matchen.

SK Iron Hockey reducerade dock till 4–3 genom Albin Jansson när bara två minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Eric Sjörén gjorde ett mål för Trångsunds IF U18 och spelade dessutom fram till två mål och Carl Hemb stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Trångsund med 6–3.

I nästa match, söndag 8 mars möter Trångsunds IF U18 Mälarö Hockey U18 borta i Allhallen 16.30 medan SK Iron Hockey spelar hemma mot Saltsjöbadens IF U18 16.00.

Trångsunds IF U18–SK Iron Hockey 4–3 (1–0, 1–1, 2–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (5.43) Oscar Sandberg (Carl Hemb, Eric Sjörén).

Andra perioden: 2–0 (30.42) Carl Hemb (Eric Sjörén), 2–1 (36.03) Sigge Hedblom (Anton Hedberg).

Tredje perioden: 2–2 (40.16) Sigge Hedblom, 3–2 (42.31) Eric Sjörén, 4–2 (46.29) Carl Hemb (Kimi Määttä, Colin Lesko), 4–3 (58.52) Albin Jansson (Anton Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 5-0-0

SK Iron Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Mälarö Hockeyförening, borta, 8 mars 16.30

SK Iron Hockey: Saltsjöbadens IF, hemma, 8 mars 16.00