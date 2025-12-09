Stort jubel när Tierps HK U18 säkrade seriesegern med vinst mot Hässelby Kälvesta HC U18

Seger för Tierps HK U18 med 17–4 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Tierps HK U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Ivar Jonsson med sex mål för Tierps HK U18

Spelarna i Tierps HK U18 har all anledning att fira efter 17–4 (3–2, 5–1, 9–1) på hemmaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18. Det betyder nämligen att Tierps HK U18 har säkrat seriesegern i U18 Div 1 östra A herr. Hässelby Kälvesta HC U18 ligger på sjunde plats i tabellen.

Tierps HK U18 har nu fem raka segrar. Hässelby Kälvesta HC U18 har tio förluster i rad.

Ivar Jonsson var den stora snackisen, som stod för hela sex mål för Tierps HK U18.

Troy Södergren gjorde matchvinnande målet

Tierps HK U18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 8–3.

Tierps HK U18 vann också tredje perioden 9–1 och matchen med hela 17–4.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tierps HK med 12–0.

I sista omgången har Tierps HK U18 Norrtälje IK U18 hemma i Vegahallen, söndag 14 december 16.00. Hässelby Kälvesta HC U18 spelar borta mot Järfälla HC torsdag 11 december 19.00.

Tierps HK U18–Hässelby Kälvesta HC U18 17–4 (3–2, 5–1, 9–1)

U18 Div 1 östra A herr, Vegahallen

Första perioden: 1–0 (5.06) Ivar Jonsson, 2–0 (11.13) Elias Järvi (Kevin Larsson, Melvin Loock), 2–1 (13.03) Dante Brienesse (Oscar Hedman Johansson), 3–1 (13.52) Elias Karlsson (Elmer Parling), 3–2 (15.44) Alvin Wester (Teodor Larsson).

Andra perioden: 3–3 (24.29) James Karlsson (Leo Borelius), 4–3 (30.14) Kevin Larsson (Troy Södergren), 5–3 (34.45) Troy Södergren (Ivar Jonsson), 6–3 (35.40) Ivar Jonsson (Hampus Ek), 7–3 (38.11) Lukas Uebersax (Hampus Ek, Ivar Jonsson), 8–3 (39.28) Kevin Larsson (Elmer Parling, Troy Södergren).

Tredje perioden: 8–4 (41.55) Jonathan Henriksson (Cristian Matei), 9–4 (43.17) Elmer Parling (Albin Lindegren), 10–4 (44.41) Kevin Larsson (Charlie Melin), 11–4 (46.08) Ivar Jonsson (Hugo Vindeland), 12–4 (48.53) Hugo Vindeland (Hampus Ek, Ludvig Feldt), 13–4 (50.30) Ivar Jonsson (Kevin Larsson, Eddie Käll), 14–4 (55.21) Ivar Jonsson (Kevin Larsson), 15–4 (56.25) Ivar Jonsson (Kevin Grundin), 16–4 (59.45) Oscar Susi (Jacob Helling, Kevin Larsson), 17–4 (59.51) Elmer Parling (Kevin Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 5-0-0

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Tierps HK U18: Norrtälje IK, hemma, 14 december 16.00

Hässelby Kälvesta HC U18: Järfälla HC, borta, 11 december 19.00