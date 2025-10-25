Storseger för Vita Hästen J20 hemma mot Mighty Ravens

Vita Hästen J20 vann med 13–0 mot Mighty Ravens

Filip Törnström gjorde tre mål för Vita Hästen J20

Emil Aldén avgjorde för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 hade en riktig målfest när man besegrade Mighty Ravens hemma i Himmelstalundshallen i U20 division 1 C syd herr. Vita Hästen J20 vann med hela 13–0 (6–0, 1–0, 6–0).

Resultatet innebär att Mighty Ravens nu har åtta förluster i rad.

Filip Törnström med tre mål för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 var starkast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Efter 1.35 i andra perioden nätade Melvin Mörlin framspelad av Viktor Olofsson och Adam Svedman och gjorde 7–0. Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Milo Lennartsson, som gjorde två mål, Filip Törnström, som gjorde två mål, Liam Eneman och Wille Moberg.

Milo Lennartsson och Emil Aldén gjorde två mål och två assist var för Vita Hästen J20.

Vita Hästen J20 har tre segrar och två förluster och 31–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mighty Ravens har fem förluster och 9–55 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann HC Vita Hästen med 23–0.

Vita Hästen J20 tar sig an Nässjö i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.40. Mighty Ravens möter samma dag 19.00 Mjölby hemma.

Vita Hästen J20–Mighty Ravens 13–0 (6–0, 1–0, 6–0)

U20 division 1 C syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (2.27) Emil Aldén (Viktor Olofsson), 2–0 (3.19) Adam Svedman (Milo Lennartsson, Emil Aldén), 3–0 (4.13) Liam Eneman (Tristan Johansen, Jakob Holgersson), 4–0 (7.44) Filip Törnström (Tristan Johansen), 5–0 (12.01) Emil Aldén (Eliam Heine-Hällborn), 6–0 (18.41) Elliot Fäldt (Milo Lennartsson, Jakob Holgersson).

Andra perioden: 7–0 (21.35) Melvin Mörlin (Viktor Olofsson, Adam Svedman).

Tredje perioden: 8–0 (42.07) Filip Törnström (Gustav Ringborg), 9–0 (42.21) Milo Lennartsson (Frans Vejkabo), 10–0 (45.36) Liam Eneman (Jakob Holgersson), 11–0 (58.09) Milo Lennartsson (Emil Aldén), 12–0 (59.20) Filip Törnström (Liam Eneman), 13–0 (59.35) Wille Moberg (Alfred Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 3-1-1

Mighty Ravens: 0-0-5

Nästa match:

Vita Hästen J20: Nässjö HC, borta, 28 oktober

Mighty Ravens: Mjölby HC, hemma, 28 oktober